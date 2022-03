Il mondo della cultura in lutto per Fausto Mondaini, si è spento il pioniere del Multiplex

ANCONA - Lutto nel mondo della cultura. Si è spento lunedì a 85 anni Fausto Mondaini, storico gestore delle sale cinematografiche Galleria e Mr Oz. Da un anno era stato colpito da una malattia che negli ultimi anni aveva aggravato le sue condizioni fisiche. Il triste annuncio è arrivato dalle parole di una delle due figlie, Silvia, titolare del negozio di arredamento vintage Bobeche in via Marconi, che ha affidato il suo dolore ad un post sul suo profilo Facebook.



Il post

«L’ultimo anno per te non è stato gran che - si legge nel post - anzi, diciamo pure che è stato uno strazio. Mentre per noi è stato a dir poco devastante. E saperti finalmente libero dai lacci della malattia mi rende parzialmente serena». Oltre a Silvia, Fausto Mondaini lascia anche l’altra figlia Alessandra. Ed è proprio attraverso una foto d’annata pubblicata su Facebook, in cui Fausto è ritratto insieme alle due figlie piccole, che Silvia ha voluto ricordare il papà. «Una foto in cui io e Ale eravamo sotto la tua ombra protettiva - continua il post - perché così ci sentivamo, amate e protette. Ora potrai tornare al tuo amato mare e alla tua amata pallacanestro. E magari anche alla tua prima passione, il canottaggio».

Il ricordo

Infatti Fausto Mondaini, oltre ad essere molto conosciuto in città per il suo lavoro, è stato anche una figura di spicco nel panorama sportivo cittadino. Da grande appassionato, fin da ragazzo ha fatto parte della squadra di canottaggio della Stamura. Poi, grazie all’amore per il basket, è stato un dirigente della Gs Adriatico. Ma è con il cinema che ha contribuito ad impreziosire l’offerta culturale ad Ancona. Infatti negli anni ’60 ha dato vita ad un’agenzia per il noleggio delle pellicole cinematografiche, poi trasformata nella società Champion Cinematografica. Ma è negli anni ’80 che ha compiuto il grande salto, diventando gestore del cinema Galleria. E nel ’98 ha dato vita al primo multisala di Ancona, il Mr Oz in via Damiano Chiesa. Nei tanti anni di attività Fausto aveva stretto anche rapporti di amicizia con alcuni tra i maggiori produttori cinematografici italiani tra cui la famiglia De Laurentiis. Dunque una figura di spicco nel mondo dell’imprenditoria anconetana che ha lasciato un segno indelebile in un preciso settore. Visionario e lungimirante, Fausto Mondaini è stato il primo a portare in città il modello del multiplex cinematografico che in seguito è stato replicato sulle orme del suo esempio. La cerimonia funebre sarà officiata questa mattina alle 11,30 alla Chiesa del Sacro Cuore in via Maratta.

