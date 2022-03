Commercio in lacrime per Cristiana: la parrucchiera del Corso uccisa dalla malattia a 57 anni

ANCONA - Lutto del mondo del commercio. Gli esercenti di Corso Amendola piangono la scomparsa di Cristiana Rinaldi, 57 anni, titolare insieme alla sorella Barbara della parrucchieria “Nuova Immagine”. Per i tanti amici e colleghi la morte di Cristiana è stato un fulmine a ciel sereno. Intorno alla metà di gennaio si era recata in ospedale per un controllo cardiaco. Cristiana, infatti, soffriva di una patologia per cui era costantemente sotto controllo.

Ma nelle ultime settimane il problema si è improvvisamente aggravato non lasciandole scampo.

La commerciante lascia la figlia Michela, i fratelli Walter e Stefano e le sorelle Mina e Barbara. In lacrime i tanti nipoti e la mamma Maria. «E’ stata una grandissima amica - dice Marianna Vitali, titolare della Caffetteria Amendola - Cristiana era veramente una persona di grande generosità. Sempre sorridente e pronta ad aiutare chiunque ne avesse bisogno».

Il cordoglio dei tanti colleghi e amici si è stretto intorno alla famiglia tramite un post Facebook sulla pagina del Centro Commerciale Naturale Amendola: «Diamo un caro saluto ad una nostra giovane collega che oggi è venuta a mancare» si legge nel post. Cristiana è stata una figura chiave anche per l’organizzazione delle tante iniziative che in passato hanno animato la via dello shopping che collega il centro città al rione Adriatico. «Insieme abbiamo fatto tante notti bianche - ricorda Michela Di Chiara, titolare del negozio Petali di Seta -, abbiamo collaborato all’organizzazione delle sfilate e a tanti altri eventi. Cristiana era sempre sorridente e non si tirava mai indietro. Una grande lavoratrice».

infatti, aveva cominciato a lavorare nella parrucchieria, che poi è diventata di sua proprietà, da giovanissima. E quando la titolare è andata in pensione, insieme alla sorella Barbara aveva deciso di rilevare l’attività. I funerali si terranno oggi alle 14,30 alla chiesa del Sacro Cuore in via Maratta.

