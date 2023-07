ANCONA - Dietro al bancone, un sorriso infinito e una voglia matta di tenere compagnia ai clienti. Che per lui erano qualcosa di più. Un gruppo di amici, talvolta una brigata con cui bere insieme un paio di birre e chiacchierare di musica, eventi e band emergenti. Per tanti anni il suo 7Keys di via Ascoli Piceno è stato un punto di riferimento per molti. Il sorriso di Piero Patrignani si è spento a 65 anni, gettando nello sconforto e nel dolore quanti gli volevano bene.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Non risponde alle chiamate al telefono, trovato morto in casa

I più lo conoscono come lo storico gestore del pub di via Ascoli Piceno, un punto di ritrovo per comitive, amici e clienti di passaggio. All’interno c’era un atmosfera sempre allegra e gioiosa. A ricordarlo sui social, è stato l’ex assessore alla Cultura Paolo Marasca, ricordando gli anni incredibili dell’esperienza del Thermos, storico locale Arci, e dell’avventura al Forte Altavilla.

Concerti e djset

«Un anno, doveva essere a cavallo tra XX e XXI secolo, ci imbarcammo in un’avventura assurda che oggi sembra di un altro pianeta: prendemmo in gestione in due (Thermos e 7Keys) Forte Altavilla. Montammo il palco, piazzammo due banconi e c’erano concerti e djset tutte le sere. Ricordo che i miei, stanchi di fare da centralinisti con le band e i fornitori, mi regalarono un telefono portatile, che si chiamava TACS. Così vivevamo lassù, praticamente. Facemmo anche un festival, suonarono di sicuro i Laundrette e gli Yuppie Flu». Tanti i ricordi commossi sui social di amici e clienti mai dimenticati.