Lupi sempre più sfrontati: ripresi dalle telecamere tra il fast food e il supermercato. Carcassa spolpata in strada

MONTEMARCIANO - Un lupo ripreso da una telecamera in via La Costa a Falconara, fuori da una casa e tra le auto in sosta. Non in aperta campagna ma nel centro abitato, vicino ad un fast food e un supermercato, frequentato anche dai bambini. I residenti hanno chiesto aiuto alle autorità ma nessuno può fare qualcosa. Cresce la paura anche a Montemarciano dove mercoledì mattina in via San Pietro è stata segnalata al comando della polizia locale e ai carabinieri la presenza di una carcassa di animale dilaniata dai predatori.

A seguito delle segnalazioni, una pattuglia della polizia locale con il comandante Pierluigi Fabbracci si è recata in via San Pietro, in prossimità dell’ingresso del Bosco della Castagnola, dove su un terreno è stata rinvenuta la carcassa di un capriolo, presumibilmente divorato da lupi. Il capriolo era riconoscibile soltanto per la testa e le zampe. Sono stati informati anche i carabinieri della forestale e il Cras Marche, Centro recupero animali selvatici delle Marche. In quel tratto spesso sono stati avvistati caprioli transitare lungo le campagne oltre che attraversare la strada, tanto che recentemente sono anche stati investiti da autoveicoli ed è stato necessario provvedere alla rimozione delle carcasse. Anche in questo caso, è probabile che l’animale sia stato investito da un’auto e che successivamente la carcassa sia stata ritrovata e divorata da lupi. Proprio lo scorso mese di novembre in via Santa Veneranda, poche centinaia di metri, era stato avvistato un branco di cinque lupi. L’Amministrazione comunale e la polizia locale raccomandano pertanto ai cittadini di evitare passeggiate nelle zone periferiche o in prossimità di aree rurali durante le prime ore del mattino e la sera, in quanto anche nei mesi scorsi si sono verificati vari avvistamenti di lupi nel territorio di Montemarciano e nei Comuni limitrofi. In caso di avvistamento raccomandano di segnalarlo tempestivamente alle forze dell’ordine.

