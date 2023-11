ANCONA - Niente ombre, da Palazzo Raffaello arriva l’avanti tutta. Il Lungomare nord, rimasto tagliato fuori dall’appalto per la realizzazione dell’Ultimo miglio, la bretella che collegherà il porto alla Statale 16 all’altezza dello svincolo di Torrette, non è destinato all’oblio. Passato il piano B, il progetto-madre, con tanto di interramento per generare una Flaminia bis, è sempre in attesa del benestare del ministero. Criptato in una sigla, occorre la Via, la Valutazione d’impatto ambientale. Un’autorizzazione attesa da quattro anni.

I soggetti



Lavora di sintesi, Francesco Baldelli: «I due progetti sono strettamente legati, non c’è uno senza l’altro. Tuttavia stanno viaggiando su binari paralleli». Incede, l’assessore regionale alle Infrastrutture: «Per il Lungomare nord c’è una questione di tutela ambientale che va affrontata insieme a tutti gli enti coinvolti: Comune di Ancona, Rete ferroviaria italiana e Autorità portuale». L’attenzione è tutta concentrata sulla riconquista del mare. «L’obiettivo - rammenta - è guadagnare terreno, evitando che le sabbie di riempimento scivolino a mare».



L’accordo



Resetta le tempistiche, Baldelli: «Sono state aggiornate, perché è stato necessario affrontare un’integrazione progettuale, tra cui l’inserimento da parte del Palazzo del Popolo dorico del parco urbano e della pista ciclabile, oltre che l’aumento dei costi del cantiere ferroviario. In sintesi: è stato necessario un ulteriore impegno anche dal punto di vista economico». Inevitabili gli effetti collaterali: nel novembre del 2022 è avvenuta la rimodulazione dell’Accordo di programma originario. Ed è qui che ritocca i conti, l’assessore: «Come Regione, agli iniziali 2,8 milioni abbiamo aggiunto altri 700mila euro. Rfi ha destinato 39,35 milioni, con un’integrazione di 11,85 milioni rispetto allo stanziamento iniziale. L’Autorità portuale ha messo sul piatto 10 milioni». Tira le somme, 52,2 milioni in tutto, e torna a dire: «Oggi, il progetto è in mano al ministero. Stiamo lavorando per realizzare un intervento sostenibile, che completi il grande progetto dell’accesso da nord al porto e al centro della città».



L’interconnessione



S’impegna, Daniele Silvetti: «Farò pressione sul viceministro competente Galeazzo Bignami affinché l’iter venga accelerato. Voglio capire se ci sono rallentamenti lungo il percorso». Anche per il sindaco dorico vale il principio dell’interconnessione: «Ultimo miglio e Lungomare nord? Sono opere complementari, entrambe essenziali». Avverte: «Non spostiamo l’attenzione. L’appalto per la bretella è un grande traguardo raggiunto, un tassello fondamentale per arrivare a concludere il progetto finale».



Rammenta il valore di ciò che è rimasto, per ora, fuorionda, Ida Simonella: «Il Lungomare nord ha la caratteristica di essere una soluzione win win». Tradotto: è vantaggiosa per tutti e per tutto. L’ex assessora a Porto&Bilancio mette in fila i vantaggi: «Contiene il fenomeno di scivolamento della frana, che in quella zona è sempre un rischio, protegge la costa, impedisce l’insabbiamento del porto turistico di Marina Dorica, fa nascere un parco urbano, collega il capoluogo ai quartieri nord, velocizza la ferrovia e consente quel raddoppio della Flaminia che decongestiona dal traffico portuale e al tempo stesso rende più competitivo lo scalo marittimo». La memoria non la tradisce: «Ben prima delle progettazioni e degli accordi ministeriali, candidammo questo modello al premio annuale della Fondazione Bloomberg di New York che premiava in quell’anno le città resilienti. Arrivammo alle fasi finali». Win- win.