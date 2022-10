Ancona, tornano le luci prima dell'alba: reperite le risorse necessarie

ANCONA- Saranno riaccese le luci prima dell'alba secondo il normale orario ad Ancona. L'Amministrazione è riuscita a reperire le risorse, con la rinegoziazione di alcuni mutui, per far fronte ai maggiori costi energetici che nei giorni scorsi avevano imposto lo spegnimento anticipato della pubblica illuminazione.

Le tempistiche

Il ritorno alla normalità sarà effettuata entro qualche giorno, in base a modalità e tempistiche che per motivi tecnici potrebbero non essere omogenee in tutti i rioni della città. Questo quanto comunicato attraverso i canali social del Comune di Ancona.