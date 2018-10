Lotta alle liste d'attesa: Tac e radiografie fino alle 9 di sera

di Michele Rocchetti

ANCONA - Tra le 3 e le 5 mila prestazioni in più all’anno, per un aumento totale dell’offerta che dovrebbe attestarsi intorno al 10%. Si presume siano questi gli effetti dell’accordo sindacale sottoscritto venerdì da Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, Politecnica delle Marche e Rsu, che prevede l’estensione degli orari di lavoro negli ambulatori dell’ospedale regionale di Torrette per diagnosi, visite specialistiche e prestazioni aggiuntive. Da ieri gli ambulatori di Radiologia che effettuano Tac ed Ecografie sono aperti dalle 7 alle 21 dal lunedì al venerdì e dalle 14 alle 20 il sabato.