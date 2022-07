Tragico schianto in A14, una persona muore incastrata tra le lamiere: traffico bloccato

ANCONA – Tragedia sull'autostrada A14: una persona è morta in un drammatico incidente avvenuto tra il casello di Loreto e Ancona Sud, in direzione Ancona, all'altezza del km 236. Secondo le prime informazioni, un'auto si è scontrata con un mezzo pesante. Sul posto è intervenuto il 118 con l'eliambulanza, insieme ai vigili del fuoco e la polizia stradale di Porto San Giorgio. Il traffico è bloccato, si sono formate code di 3 km in direzione nord e di un km nella carreggiata opposta per curiosi.