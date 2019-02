Ciao Lollo, medico morto per un linfoma. â€‹A 34 anni lascia la voglia di combattere

di Stefano Rispoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Il destino maledetto ha voluto infierire fino all’ultimo, soffiando sulla fiammella di speranza che si era accesa grazie al calore degli amici, del web, dell’Italia intera. Per lui si erano mobilitati politici, sportivi, attori. Tutti a proteggere la vita di Lollo in una campana di cristallo. Troppo fragile. Proprio quando in fondo al tunnel sembrava di scorgere un filo di luce, il male che per mesi ha scavato dentro di lui non gli ha dato scampo.Ha lottato come un leone, ha mostrato al mondo i segni orribili della malattia, senza vergogna. Ha chiesto aiuto al popolo del web, invocando un sostegno per le spese ingenti di terapie sperimentali che si praticano solo negli Stati Uniti e in pochi altri paesi al mondo. Il suo cuore ha cessato di battere quando l’affetto e le preghiere degli anconetani gli avevano permesso di guardare al futuro con fiducia. Lorenzo Farinelli, 34 anni, medico e attore, ragazzo intelligente, onesto, generoso, il figlio che ogni genitore vorrebbe avere, non aveva mai smesso di crederci, neanche quando la scienza, che ha studiato sui libri durante la sua brillante carriera universitaria, gli diceva che non c’era più nulla da fare.