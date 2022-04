Lola Ponce apre la stagione dei vip a Portonovo, la cantante ospite del SeeBay: «Qui il caffè è più delizioso»

ANCONA - Inizia alla grande la stagione turistica di Portonovo. Con una testimonial d’eccezione, Lola Ponce, che ha avuto modo di conoscere e apprezzare l’ambiente e il mare della baia. La splendida cantante, attrice, ex modella argentina con cittadinanza italiana (Paola Fabiani, Ponce all’anagrafe) si è goduta un momento di relax al Seebay di Portonovo al termine delle repliche di “Notre Dame de Paris”, che ha celebrato il ventennale andando in scena al PalaPrometeo dall’8 al 10 aprile, assieme a Giò Di Tonno e a tutto il cast di questo musical entrato nella storia.



Lola, una volta partita da Ancona, ha voluto ringraziare lo staff del SeeBay per la squisita ospitalità ricevuta, postando su Instagram un momento di intimità con il suo compagno Aaron Diaz sulla terrazza dell’hotel con lo sfondo del mare del Trave mentre sorseggiano un caffè. «Il caffè è più delizioso se lo si prende con chi si ama», la frase dell’artista, a corredo del suggestivo scatto, diventa un altro spot per la baia di Portonovo, da anni Bandiera Blu e luogo incantevole di vacanza. Con questa stella dello spettacolo inizia alla grande la stagione turistica per il Seebay, che ha ospitato in passato personaggi altrettanto illustri: attori, cantanti, artisti di fama nazionale e internazionale. «Le premesse per la stagione sono buone - afferma il titolare dell’hotel della baia Guido Guidi. - Ci aspettano dei mesi intensi. Le persone, forse anche per l’incertezza del periodo, vogliono tornare a godere di ogni attimo. Probabilmente le vacanze saranno più brevi e in località più vicine, ma nessuno ha intenzione di rinunciare. Questa per le Marche sarà un’occasione per riconfermarsi come meta da scegliere». Tra cui, appunto, Portonovo che già da diversi giorni ha ritrovato i colori e il tepore della stagione più attesa dell’anno e che è pronta ad accogliere i tanti visitatori. A partire dai vip, come Lola Ponce per la quale la permanenza è stata fantastica.

