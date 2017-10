Sport in lacrime per la morte di Calderigi fisioterapista che amava la piscina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - La piscina era il suo habitat naturale. Atleta, assistente bagnante, istruttore di nuoto, poi fisioterapista specializzato nella riabilitazione in acqua. Una vita intera dedicata allo sport e alla Vela Ancona, la sua seconda famiglia. È volato in cielo, stroncato da un male, Sandro Calderigi, 53 anni, fisioterapista molto conosciuto nel mondo del nuoto anconetano.Lascia il figlio Michele, a cui ha trasmesso la stessa passione per lo sport, i familiari e i tantissimi amici e colleghi che piangono la sua scomparsa. Aveva scoperto la malattia un anno e mezzo fa, ma non si era mai perso d’animo. Ha combattuto come un leone, nonostante quella bestia continuasse a scavare dentro il suo corpo, senza lasciargli scampo. Era stato a lungo ricoverato a Torrette, poi qualche mese fa era tornato a casa perché le cure, purtroppo, non avevano dato i risultati sperati. Chi lo ha incontrato dice di essere rimasto colpito dal suo sorriso pacifico.I funerali si terranno stamattina alle 10 nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù di piazza Salvo d’Acquisto.