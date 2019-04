Litiga con la madre e tenta di uccidersi Ragazza di 16 anni salvata in extremis

di Stefano Rispoli

ANCONA - Ha minacciato di buttarsi dalla finestra perché la madre le aveva impedito di saltare la scuola e uscire col fidanzatino. La sua reazione spropositata ha terrorizzato i genitori che non hanno esitato a chiamare aiuto quando la figlia, urlando e piangendo disperatamente, si è barricata in camera. Provvidenziale è stato l’intervento della polizia e di un equipaggio del 118. I soccorritori hanno adottato tutta la cautela necessaria per approcciarsi alla ragazzina e convincerla ad aprirsi con loro.