Litiga col figlio e vuol buttarsi Scavalca la balaustra Mamma salvata dai poliziotti

ANCONA - Aveva litigato con il figlio, urlava che voleva farla finita. È uscita sul terrazzo con tutta l’intenzione di gettarsi. L’intervento immediato dei poliziotti ha consentito di salvarla. È stata una notte di tensione in via Dalmazia, nelle vicinanze della stazione. Sabato sera verso le 23,20 è scattato l’allarme in questura, di chi sentiva le urla della donna. Sul posto si sono subito portate le pattuglie della squadra Volanti. Gli agenti sono saliti sul terrazzo dove si trovava la donna e hanno subito cercato di allacciare un contatto per dissuaderla dal lasciarsi andare. La donna di 56 anni aveva litigato in famiglia, in particolare con il figlio, e diceva di voler morire. Ha anche scavalcato la balaustra, a quel punto i poliziotti hanno rotto gli indugi e l’hanno afferrata per portarla in salvo. La capacità di dialogare con lei e la prontezza di riflessi hanno permesso agli agenti di evitare la tragedia.