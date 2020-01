Ancona, litiga con la fidanzata e i carabinieri scoprono che era stato espulso. Il tunisino finisce nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Weekend di controlli dei carabinieri, con l’ausilio di unità “” (Squadre Operative di Supporto) e con il dispiego di 28 pattuglie, di cui 16 gazzelle del pronto intervento 112 del Nucleo operativo e radiomobile. Sabato in tarda mattinata presso la mensa padre Guido, i militari del Norm della Compagnia di Ancona hanno notato un uomo e una giovane donna discutere.LEGGI ANCHE:Erano un tunisino 43 enne senza fissa dimora e una 22 enne residente nella provincia di Taranto. Hanno dichiarato ai carabinieri di essere uniti sentimentalmente e che stavano discutendo per futili motivi. Le verifiche dei militari hanno consentito di accertare che l’extracomunitario, con vari precedenti alle spalle, era destinatario di un provvedimento di espulsione. È stato denunciato per essersi sottratto al provvedimento di allontanamento emesso dalla Questura di Taranto il 24 maggio scorso, e nei suoi confronti è stata avviata con la Questura di Ancona la procedura immediata per l’espulsione definitiva dal territorio nazionale.