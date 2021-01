Litiga con la compagna e minaccia di uccidersi. Era ubriaco: la nottata finisce con la denuncia

ANCONA - Litiga con la compagna e si mette alla guida ubriaco, minacciando di voler farla finita. A fermarlo ci hanno pensato i carabinieri che sono riusciti a distorglierlo da presunti propositi autolesionistici ma non hanno potuto non denunciarlo per la guida in stato d’ebbrezza, con tanto di confisca dell’auto.

L’allarme è scattato sabato sera attorno alle 23 quando l’uomo, un 57enne d’origine francese ma da tempo residente ad Ancona, dopo aver litigato con la compagna e aver alzato parecchio il gomito, si è allontanato di casa in stato confusionale. A chiamare i soccorsi è stato il figlio della donna: temeva che il patrigno potesse compiere un gesto estremo, visto che minacciava di voler porre fine alle sue sofferenze. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Ancona l’hanno intercettato mentre transitava in piazza Ugo Bassi. Non c’erano dubbi sul fatto che avesse bevuto: una circostanza confermata dall’alcoltest che ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,93 g/l, quasi quattro volte oltre il limito consentito. Il 57enne, piuttosto agitato, è stato affidato alle cure del 118 e accompagnato a Torrette, dove poi è stato raggiunto dalla compagna. Lieto fine? A metà. L’uomo, infatti, è stato denunciato dai carabinieri per guida in stato d’ebbrezza, con tanto di ritiro della patente e confisca dell’auto.

