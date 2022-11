Ancona, lite nella notte. Coinvolta anche una donna: i presenti rifiutano le cure mediche

ANCONA- Intervento nella notte tra il 15 e il 16 di novembre ad Ancona, nella zona di Posatora, da parte della Croce Gialla. La causa risiede in una chiassosa lite - che poteva sfociare in qualcosa di più grave - che ha visto coinvolte più persone, tra cui anche una donna.

Il rifiuto delle cure mediche

Vista l'animosità insieme all'ambulanza, sul posto si sono recate anche due Volanti della Polizia. Al termine dell'alterco, le persone coinvolte (in modo non grave) hanno rifiutato sia le cure mediche sia il trasporto in ospedale.