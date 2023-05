ANCONA - È bastata una parola di troppo per far esplodere il caos in piena notte. Prima gli spintoni, poi le sedie lanciate e infine una bottiglia rotta utilizzata come arma per colpire l’avversario. L’exploit di violenza si è materializzato sabato notte, attorno all’una e trenta, davanti a un fast food di via Gramsci, all’incrocio con piazza del Papa. Il bilancio è di un ferito: si tratta di un ragazzo egiziano di 22 anni, soccorso dalla Croce Rossa e trasferito all’ospedale di Torrette per le ferite riportate alla schiena e all’addome. Non è grave. La polizia, intervenuta sul posto, ha già identificato l’aggressore: è un marocchino di 23 anni, denunciato per lesioni personali.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Nel ristorante alla Baraccola 80 chili di pesce e carne scaduti, più quattro dipendenti irregolari: multe per 40mila euro



La ricostruzione



Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, sarebbe stato l’alcol a far degenerare la lite tra i due nordafricani. La discussione sarebbe iniziata prima all’interno di un fast food di via Gramsci, per poi spostarsi all’esterno. Il titolare del locale, temendo che la tensione tra i due clienti potesse portare a scene da Far West, li ha fatti uscire. Una volta in strada, però, l’allarme non è cessato. Il litigio, scattato per futili motivi e incrementato dai fumi dell’alcol, anziché ridimensionarsi è esploso.



La violenza



Lungo via Gramsci, il 23enne è passato alle vie di fatto, aggredendo fisicamente l’egiziano e suoi tre amici. Inizialmente, ha cercato di spintonare il gruppetto e poi gli avrebbe lanciato contro delle sedie, prese presumibilmente dai locali della strada che si collega a piazza del Papa. Alla fine, ha impugnato una bottiglia di vetro rotta e l’ha utilizza come arma per ferire il 22enne. Lo ha colpito un paio di volte, all’addome e alla schiena. Nulla hanno potuto fare gli amici dell’egiziano per difenderlo dai fendenti scagliati con il collo di bottiglia. Si è subito attivata la catena dei soccorsi. In via Gramsci sono arrivate le pattuglie delle Volanti e i volontari della Croce Rossa. I militi hanno stabilizzato le condizioni del 22enne e poi lo hanno trasferito al pronto soccorso di Torrette. È entrato all’ospedale con un codice di media gravità. È stato un addetto alla vigilanza dei locali di piazza del Papa a bloccare il 23enne fino all’arrivo della polizia.



Sono iniziate fin da subito le indagini della polizia, supportate anche dai vari testimoni che avevano assistito all’aggressione in una delle zone più frequentate della città. Le Volanti hanno individuato il responsabile del ferimento. È stato denunciato a piede libero per lesioni personali aggravate dall’uso dell’arma improvvisata. La polizia gli ha anche notificato una sanzione per l’ubriachezza molesta.