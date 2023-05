L'ex prende a pugni il finestrino dell'auto di lei fino a romperlo: gelosia folle, paura al molo sud di Ancona

ANCONA - Lite feroce tra lui e lei, intervento delle squadre volanti sul Molo sud di Marina Dorica. L'uomo le aveva sfondato il vetro della macchina a pugni, la donna ha lanciato l'allarme al telefono. Lei, italiana di 43 anni, al momento dell'arrivo della polizia era intenta a ripulire i vetri del finestrino infranto della sua autovettura, mentre l'uomo era scappato.

Il racconto agli agenti

La donna ha così raccontato agli agenti di essere andata a fare una passeggiata con un amico, quando all'improvviso si è presentato il suo ex convivente, con il quale aveva interrotto la relazione sentimentale da alcuni mesi. Questi, pretendendo un ennesimo chiarimento, ha piazzato una scenata di gelosia, chiedendo con insistenza se avesse un nuovo fidanzato, pretendendo di vedere il suo cellulare. Ai no ripetuti della donna, l'uomo si è irritato sempre di più, impedendole di uscire dal parcheggio, ponendosi dietro l'autovettura su cui lei era salita per andare via. Poi i pugni sul finestrino fino a romperlo (senza causare alla donna alcuna ferita). Un amico della donna, presente sul posto, ha assistito alla scena.

La gelosia

La donna (invitata a sporgere denuncia) ha spiegato che era stata proprio la gelosia del suo ex convivente a farle interrompere la relazione, durata circa tre anni e durante i quali lui non aveva mai trasceso in episodi simili.