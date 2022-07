ANCONA - Lui, lei e l'altro, la gelosia scatena l'inferno in casa: «Voleva una cosa a tre». Per placare gli animi deve intervenire la Polizia, con il compagno della donna che alla fine lascia mestamente l'abitazione. Ennesima lite per gelosia nella serata dell’8 luglio, durante la quale gli operatori della Sezione Volanti di Ancona sono intervenuti in zona Le Grazie.

Il richiedente l’intervento dichiarava di aver discusso con la compagna in quanto da un paio di giorni si frequentava con un ragazzo – presente sul posto – che a suo dire, procurava cannabis alla donna. Il presunto spacciatore ammetteva di frequentare la donna da qualche giorno ma negava di averle mai ceduto alcuna sostanza. Piuttosto riferiva che lo stesso era stato invitato a compiere una prestazione sessuale con la donna alla presenza del compagno. Le parti, calmate dagli operatori, venivano identificati, e resi edotti delle loro facoltà nei termini di legge. L’uomo richiedente l’intervento, in ultimo, si allontanava spontaneamente dall’abitazione in cui conviveva con la donna.