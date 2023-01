ANCONA - Urlavano come forsennate in piazza Pertini, a due passi dal bruco mela e dal bosco degli elfi. Lì, accanto al regno delle fiabe dove i bambini assaporano gli ultimi scampoli della magia natalizia, il balenio di una lama ha squarciato l’atmosfera fatata, insieme alle sirene dei carabinieri intervenuti per sedare una lite furibonda, tutta al femminile.

Una donna ha inseguito l’altra, armata di coltello, fino a piazza Cavour. Qualche passante, di fronte a quella scena da brividi, ha contattato il numero unico d’emergenza 112. E il tempestivo intervento degli uomini dell’Arma ha evitato il peggio. La donna che impugnava il coltello (poi sequestrato) è stata disarmata, l’altra è stata assistita e riportata alla calma. Non c’è stato bisogno di far intervenire i mezzi del 118 perché fortunatamente nessuna delle due contendenti era ferita. Hanno però continuato a gridare e scambiarsi insulti e reciproche accuse. Probabilmente avevano bevuto.

La causa non è chiara

Alla fine quella con il coltello è stata denunciata dai carabinieri. Quale sia stata la causa che ha scatenato il diverbio da brividi, scoppiato in vicinanza di un bar, non è chiaro. Diciamo che le due donne, sulla cinquantina, conosciute dalle forze dell’ordine quali frequentatrici abituali di ambienti non proprio chic, non erano sufficientemente lucide per esporre le proprie ragioni con pacatezza.



Alla fine i militari, una volta riportata la calma in piazza Cavour, hanno posto fine alla contesa identificando le litiganti. Quello che contava era sottrarre il coltello dalla disponibilità di una delle due che, in preda all’ira, ha sguainato la lama con cui ha rincorso la rivale, minacciandola di colpirla. I carabinieri hanno provveduto a sequestrare il coltello: proprio per questo dovrà rispondere del porto abusivo dell’arma.