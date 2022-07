Ancona, la discussione di lavoro degenera e gli butta giù tre denti con un badile

ANCONA - La dicussione di lavoro (lo svuotamento di una cantina) degenera e finisce con un'aggressione a colpi di badile che costa alla vittima la perdita di tre denti: albanese arrestato dalla Polizia con l'accusa di lesioni aggravate.

È successo ieri pomeriggio intorno alle 19 in via Ascoli Piceno ad Ancona, dove si sono incontrati la vittima e l'aggressore per contrattare sullo svuotamento di una cantina. Ma qualcosa è andato storto: l'albanese ha scavalcato il cancello ed ha preso a pugni la vittima, un 44enne, poi ha impugnato un badile colpendolo al volto e alla schiena. Le grida hanno allarmato i vicini che hanno immediatamente chiamato i soccorsi e la Polizia. L'aggressore è stato arrestato, la vitrtima è stata portata in ospedale dove gli sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili in 25 giorni e la perdita di tre denti.