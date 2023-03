Lite in corso Carlo Alberto tra ex marito e nuovo compagno di una donna: dopo le botte, l'ospedale

ANCONA - Hanno iniziato a darsele di santa ragione in mezzo alla strada, sotto gli occhi impietriti dei passanti. Una lite furibonda esplosa tra ex marito e nuovo compagno di una donna, arrivata al culmine di una accesa discussione. Durante la lite i due, un 40enne e un 25enne entrambi di origine marocchina, sono caduti a terra e uno dei due, sbattendo la testa, ha iniziato a perdere sangue.

Lite in Corso Carlo Alberto, arriva la polizia

In quel momento, in Corco Carlo Alberto, è arrivata la Volante della questura e gli agenti sono andati immediatamente a separare i due, mentre veniva allertata un'ambulanza per soccorrere il ferito.

Nel tentativo di ricostruire la dinamica dei fatti, i poliziotti accertavano che il ragazzo di 25 anni era il nuovo compagno della ex moglie del 40enne, con la quale aveva avuto un figlio. Tuttavia, per dichiarazioni discordanti delle parti, non si comprendeva se fosse stata l’ex moglie o il marito a richiedere un incontro, se per motivi legati all’interesse del minore, o per gelosia. Fatto sta che tra i due si è accesa una discussione culminata con la lite.

L'uomo ferito è stato trasportato in ospedale, mentre non è ancora chiaro se entrambi sporgeranno querela.