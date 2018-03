La lite di coppia finisce a coltellate In due all'ospedale dopo i fendenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Finisce a coltellate una discussione di un coppia ed entrambi, uomo e donna, finiscono all’ospedale,L’allarme è scattato ieri in zona Aspio ed immediato è stato l’intervento dei carabinieri di Brecce Bianche che stanno cercando di ricostruire l’accaduto. Di certo ci sono l’uomo e la donna, italiani sui 50 anni, portati dalla Croce gialla all’ospedale di Torrette con ferite da armi da taglio. Le condizioni dei due non sarebbero gravi, i carabinieri stanno lavorando per stabilire l’esatta dinamica della vicenda ed i motivi del litigio.