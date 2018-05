Dopo cena movimentato Lite con il coltello peruviano arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - È stato arrestato con l’accusa di lesioni aggravate il peruviano di 43 anni che lunedì sera ha aggredito, colpendolo con una coltellata, un connazionale, al culmine di una lite. L’uomo è in carcere a Montacuto in attesa della udienza di convalida. Gli agenti di polizia delle Volanti lo hanno fermato, lunedì sera, nei pressi di via Cupramontana, dove cercava di nascondersi. L’uomo era andato a casa della ex per prendere la figlia di 7 anni. Lo scoppio d’ira quando si è accorto che dall’abitazione stava uscendo un altro uomo, di 37 anni, che ha pensato fosse il nuovo compagno della donna. Ne è nato un diverbio: urla, insulti, poi il più giovane dei due contendenti, vista la mala parata, ha tentato di andarsene. L’inseguimento a piedi è durato poche decine di metri. Il 37enne, mentre gridava aiuto, è stato raggiunto da un fendente alla schiena che ha provocato un taglio piuttosto profondo nella zona lombare, pur senza raggiungere organi vitali. È ricoverato in ospedale a Torrette ma non è in pericolo di vita.