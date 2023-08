Ancona, la lite tra amici al bar finisce a botte, uno finisce all'ospedale: «Li denuncio»

ANCONA - La lite tra amici al bar finisce a botte, complice anche l'alcol, ed uno dei tre finisce all'ospedale, preannunciando di voler denunciare gli altri due.

Intorno alle 5 della notte scorsa circa della nottata i poliziotti sono accorsi nei pressi del bar Four Roses, in via Marconi, dopo che era stata segnalata presunta rissa. Giunti sul posto, però hanno trovato il bar chiuso e deserto. Ma nel frattempo apprendevano che un giovane tunisino, di circa 20 anni, apparentemente coinvolto nella rissa, si trovava presso il nosocomio di Torrette. Il ragazzo, ferito lievemente, ha spigeato di essersi recato nel bar con altri due amici (un italiano ed un tunisino) per trascorrere la serata ma che, dopo aver abusato di alcol, gli altri due amici hanno iniziato un diverbio con lui. Questo riferiva che a causa dell'elevato tasso alcolemico degli altri due si era innescato un litigio che aveva portato i due a scagliarsi fisicamente contro l'amico. Il giovane manifestava la volontà di procedere formalmente nei confronti dei suoi amici sporgendo denuncia.