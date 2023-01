ANCONA - Conto contestato dai clienti: scoppia la bagarre in un hotel nella parte sud del capoluogo dorico. La tensione è arrivata alla stelle, tanto da far arrivare sul posto una pattuglia dei carabinieri per riportare alla calma la situazione.

L’allarme per il clima incandescente è scattato ieri pomeriggio, attorno alle 19. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, tutto sarebbe nato dalla contestazione del conto presentato dalla direzione della struttura ricettiva a due clienti. A questi ultimi, la cifra che avrebbero dovuto sborsare non sarebbe piaciuta affatto. Probabilmente, nel conto c’erano delle voci che credevano di non dover pagare. E così hanno chiesto spiegazioni al titolare.

La discussione, però, deve aver preso una butta piega, con toni molto accesi. I clienti erano fermi sulla loro posizione. Stessa cosa per il gestore dell’albergo. Alla fine, entrambe le parti si sono sentite in dovere di chiamare il 112, numero unico di emergenza territoriale. Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri. I carabinieri, una volta identificati i contendenti, li hanno ascoltati per capire l’origine dell’accesa discussione. Hanno sentito una versione, poi l’altra, riportando la situazione alla calma. Come da prassi, hanno edotto i presenti sulle loro facoltà di legge.