Studente minorenne parla con alcuni compagni e crolla a terra a fine lezioni

ANCONA - Parla con i compagni di scuola e collassa improvvisamente a terra. Attimi di paura ieri mattina, poco dopo mezzogiorno, per uno studente minorenne colto da un malore all’ingresso del parco Gabbiano di Torrette. Il giovane era appena uscito dall’Itis e stava parlando con alcuni amici e uno ex docente quando si è sentito male. Sul posto è intervenuta subito un’ambulanza della Croce Gialla (foto Marinelli). I militi, dopo le prime cure sul posto, hanno provveduto a trasportare il ragazzo al pronto soccorso del vicino ospedale. Quando è salito sul mezzo per fortuna si era già ripreso.