Lettini irregolari al Passetto, multe della Capitaneria

ANCONA - Se l’esposto presentato da un cittadino per indicare la presenza massiccia della passerella disabili sulla spiaggia libera del Passetto è caduta nel dimenticatoio (lo scivolo era un progetto comunale), la segnalazione partita da un altro fruitore della spiaggia ha fatto centro. Ed è scattata una multa di circa mille euro.La polemica riguardava la collocazione, ritenuta abusiva, sulla battigia dei lettini dello stabilimento balenare Il Valentino, l’unico del Passetto e gestito da Claudio Cerusico, titolare anche del Mamare e del ristorante La Luna al Passetto. Dopo la segnalazione arrivata al Corriere Adriatico, la Guardia Costiera ha effettuato nei giorni scorsi dei controlli sul litorale. Ebbene, se gli estremi per una denuncia per occupazione abusiva, come era stato paventato, non sono stati riscontrati, lo stesso non si può dire per il rilievo della violazione di un articolo del Codice di Navigazione che intima a lasciare la battigia, la striscia di sabbia di 5 metri a partire dall’infrangersi dell’onda, libera da qualsiasi tipo di ostacolo. In questo caso l’ostacolo sarebbe rappresentato dalle serie di lettini trovati sulla battigia, spesso spostati dai bagnanti che si spingono verso la riva per poter prendere l’ultimo raggio di sole concesso oltre la falesia. Cerusico è stato sanzionato con una multa del valore di circa mille euro. Oltre al Codice di Navigazione, sempre in riferimento a questa materia, c’è l’ordinanza comunale secondo la quale è vietato «occupare con qualsiasi impianto o attrezzatura la fascia di m 5,00 dalla battigia, che deve essere lasciata in ogni caso sgombera per assicurare il libero transito e il più rapido soccorso ai bagnanti».