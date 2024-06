La lettera del piccolo Nicolò che non potrà partecipare al Campus dell'Ancona commuove tutti: Genoa e Udinese rispondono

La lettera di Nicolò, il calciatore di 11 anni della Giovane Ancona, che dovrà rinunciare al suo sogno di partecipare al Campus estivo dell'Us Ancona dopo il recente crac societario ha fatto il giro d'Italia. Le sue parole di sana rabbia, per aver vanificato sogni e risparmi di mesi, all'indirizzo dell'ad Roberta Nocelli sono rimbalzate di social in social.

L'iniziativa

Da qui la splendida iniziativa nata sull'asse Ancona-Genova tra la Curva Nord dorica e la Gradinata Nord del Genoa di far ospitare il piccolo dalla società rossoblù per consegnargli un regalo speciale.

Il tutto grazie allo storico gemellaggio che lega le tifoserie di Cavaliere armato e Grifone. L'incontro avverrà martedì al Del Conero dove, alle ore 17, si affronteranno Genoa e Inter per la semifinale Scudetto del campionato nazionale Under 18. L'iniziativa è stato appoggiata e supportata anche dal tecnico genoano, ex campione del Mondo nel 2006, Alberto Gilardino. Anche l'Udinese in Serie A, per il tramite dell'Usd Treiese, ha invitato il piccolo al Campus estivo bianconero che si terrà proprio a Treia nelle prossime settimane. E probabilmente non saranno le sole iniziative che lo coinvolgeranno vista la portata del suo coraggioso gesto che ha ricevuto apprezzamenti all’unisono.