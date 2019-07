Lettera del bambino di 5 anni ai carabinieri: «Vi voglio tanto bene»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA «Vi voglio tanto bene». Quando un bambino di 5 anni riassume in tre parole il sentimento di un’intera collettività. Lui è Matteo, è il figlio di un carabiniere, e ieri ha reso omaggio a Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere dei carabinieri ucciso da un turista americano a Roma, con un mazzo di fiori e un biglietto. Li ha lasciati davanti al cancello della caserma dei carabinieri di Brecce Bianche.Un fiore, un nastro bianco, una busta con i destinatari: «Per i carabinieri». Dentro un biglietto commovente. Di vicinanza, di affetto, di condivisione del dolore. «Buona sera - vi è scritto - mi chiamo Matteo, ho 5 anni, volevo farvi sentire che vi sono vicino in questo periodo triste... Soprattutto oggi! Il mio babbo è un carabiniere e io sono molto orgoglioso di lui. Vi voglio tanto bene, Matteo». Un orgoglio che sarà senza dubbio ricambiato dal papà di Matteo e dalla sua famiglia che hanno trasmesso i valori che ispirano il biglietto. Non è stata l’unica testimonianza di vicinanza nei confronti dei carabinieri. Dal giorno dell’omicidio di Cerciello Rega, sono state tante le lettere e le telefonate di solidarietà giunte ai carabinieri a dimostrazione della stima che godono nella comunità.