Lesioni, minacce e tentato furto: giovane coppia finisce in carcere

ANCONA - Avevano aggredito sul bus una nigeriana al sesto mese di gravidanza per – dice la procura – rubarle il telefonino. Durante la colluttazione, avvenuta a Rimini, sarebbero anche partiti insulti razzisti. Per quell’episodio, erano finiti in manette lo scorso agosto due fidanzati residenti ad Ancona. Lui, 22 anni, è stato condannato dal gup del tribunale di Rimini per un tris di reati: lesioni personali, minacce e tentato furto. Dovrà scontare un anno e sei mesi di reclusione. La compagna, una 19enne anconetana, è stata condannata a dieci mesi, per minacce e lesioni. I due non hanno avuto la sospensione della pena. La difesa, rappresentata dall’avvocato Paolo Mengoni, ricorrerà in appello. Provvisionale di 5mila euro perla nigeriana. Alla coppia la procura non ha mai contestato l’aggravante dell’odio razziale.