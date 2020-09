Leroy Merlin contribuisce a liberare Ancona dai mozziconi di sigaretta: ecco quando e il programma dell'iniziativa

ANCONA - Leroy Merlin, l’azienda multispecialista operante nella grande distribuzione del miglioramento della casa, partecipa al “World Cleanup Day” e offre un aiuto concreto per la città di Ancona dove il prossimo anno è prevista l’apertura del suo cinquantesimo punto vendita in Italia. Sabato 26 settembre alle ore 9.30, il team Leroy Merlin accoglierà i cittadini in Piazza IV Novembre, nel centro storico di Ancona, per ripulire le vie cittadine dai mozziconi di sigaretta e rendere la città più bella e pulita.

Una grande raccolta rifiuti collettiva, che rientra nella campagna promossa da “Let’s Do It Italy”, per sensibilizzare la cittadinanza verso una cattiva “abitudine” comune a molte città in Italia e nel mondo dall’altissimo impatto ambientale. I filtri delle sigarette, infatti, sono il rifiuto più gettato al mondo: secondo i dati del Cigarette Butt Pollution Project, associazione ambientalista tra le prime a occuparsi di questo problema, dei 5,5 trilioni di sigarette consumate ogni anno nel mondo, quasi 5 trilioni di mozziconi sono gettati nell’ambiente, inquinando con le sostanze nocive che contengono strade, acque e terreni e mettendo a rischio la vita di molti animali, che spesso scambiano questi rifiuti per cibo.

L’evento rappresenta la prima iniziativa di Leroy Merlin sul territorio di Ancona, con l’obiettivo di rafforzare il proprio impegno a tutela dell’ambiente. Presente in Italia dal 1996 con un network di 49 punti vendita e oltre 7.000 collaboratori, Leroy Merlin è tra i brand leader nel settore del fai-da-te rivolto a professionisti e appassionati, con un’offerta completa di prodotti e servizi per migliorare la propria casa: dalla ristrutturazione alla manutenzione, passando per il bricolage, la decorazione e il giardinaggio. Una mission che Leroy Merlin attua anche attraverso l’impegno sul territorio, lavorando attivamente con le comunità locali per produrre un valore condiviso aggiuntivo a livello ambientale, umano, sociale ed economico, in un’ottica di “generatività”.

“Siamo orgogliosi di prendere parte a un’iniziativa globale come il “World Cleanup Day’ nella città di Ancona, dove saremo presto presenti con un nuovo punto vendita. La bellezza delle nostre città, dei nostri mari e del nostro verde rischia di essere compromessa dalla presenza dei mozziconi di sigaretta, rifiuti che in pochi centimetri nascondono un impatto ambientale elevato. Sensibilizzando la cittadinanza e intervenendo di persona, desideriamo concretizzare l’impegno sul territorio. E questo sarà soltanto l’inizio di un lungo percorso volto a valorizzare il capoluogo marchigiano. ” ha dichiarato Dario Ternavasio, Store Leader di Ancona di Leroy Merlin Italia.



