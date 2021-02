Leroy Merlin inaugura ad Ancona l'Emporio Fai da Noi in collaborazione con la Caritas Diocesana

ANCONA - Leroy Merlin sceglie la città di Ancona per inaugurare il suo 34° Emporio Fai Da Noi, in collaborazione con la Caritas Diocesana di Ancona-Osimo. Con l’apertura dell’Emporio Fai Da Noi, situato in via Vittorio Veneto 18 e inaugurato sabato 20 febbraio, l’azienda multispecialista leader della grande distribuzione nel miglioramento della casa rafforza ulteriormente il legame con la città di Ancona e con la sua comunità in vista dell’apertura del nuovo punto vendita, il primo della regione Marche, prevista per marzo 2021. L’iniziativa, inoltre, rappresenta una nuova tappa del percorso di responsabilità sociale d'impresa intrapreso da Leroy Merlin Italia, con l’obiettivo di trasformare azioni sociali in beneficio equo-sostenibile per tutti, in un’ottica di impatto e non di solo profitto.

L’iniziativa consolida la preziosa collaborazione avviata, già in occasione del Natale, tra Leroy Merlin e la Caritas Diocesana di Ancona-Osimo. L’Emporio Fai Da Noi, infatti, sarà collocato all’interno degli spazi dell’Emporio della Solidarietà, un progetto promosso dalla Caritas Diocesana di Ancona-Osimo rivolto a persone e famiglie che si trovano in condizioni di disagio economico, lavorativo e familiare. Concepito come un vero e proprio supermercato, l’Emporio della Solidarietà offre agli utenti diverse tipologie di beni di prima necessità, come generi alimentari, prodotti per l’infanzia, materiale scolastico articoli per l’igiene della persona e della casa.

Un assortimento che oggi, grazie alla collaborazione con Leroy Merlin, si amplia a prodotti legati al mondo dell’abitare. L’Emporio Fai Da Noi è, infatti, un luogo di condivisione di materiale e utensili, messi a disposizione da Leroy Merlin e utilizzabili gratuitamente – rispecchiando le dinamiche di una biblioteca – per realizzare lavori di manutenzione di base, piccole ristrutturazioni o lavori di decorazione. In aggiunta, Leroy Merlin mette a disposizione le eccedenze dei punti vendita, tra cui merce leggermente difettata ma funzionante, cambi gamma e campioni. Per chi ne ha bisogno, l’Emporio fornisce anche prodotti consumabili come vernice, stucco e lampadine. Grazie all’esperienza dell’Emporio Fai Da Noi, l’Emporio della Solidarietà avrà la possibilità di rafforzare ulteriormente il proprio supporto alle persone e alle famiglie del territorio che vivono in situazioni di disagio, rispondendo concretamente alle loro esigenze abitative e aiutandole a dare vita alla loro “casa ideale”.

Il progetto degli Empori Fai Da Noi rappresenta uno dei fiori all’occhiello della strategia di responsabilità sociale d’impresa di Leroy Merlin improntata sul concetto di "generatività sociale”. Da sempre, infatti, Leroy Merlin investe in azioni solidali sul territorio, con l’obiettivo di generare un valore condiviso aggiuntivo a beneficio delle comunità locali. Con la nuova apertura nel capoluogo marchigiano, il network di Empori consolida la sua filosofia di passaggio dal “Fai da te” al “Fai da noi”, evidenziando il passaggio a una dimensione collettiva del fare, nella comunità e per la comunità stessa. Il progetto, nato nel 2016, continua a mettere a segno ottimi risultati: complessivamente a livello nazionale nel 2019 sono stati effettuati 670 prestiti (+48% rispetto al 2018) per 2.937 unità di materiale consumabile (+55%).

L’Emporio Fai Da Noi di Ancona, in via Vittorio Veneto 18, sarà aperto lunedì e mercoledì dalle 15:00 alle 17:30, martedì e giovedì dalle 09:00 alle 11.30.

“L’apertura dell’Emporio Fai Da Noi rappresenta un tassello fondamentale all’interno del percorso avviato con la città di Ancona per la sua comunità. Da sempre crediamo che ognuno di noi abbia diritto alla propria casa ideale ed aiutare le persone a realizzarla, rendendola accogliente e ospitale, è la nostra missione. Siamo felici di realizzare questo progetto con la Caritas Diocesana di Ancona-Osimo, la cui collaborazione è preziosa per rafforzare il nostro legame con il territorio e per far sentire agli abitanti la nostra vicinanza”, commenta Dario Ternavasio, Store Leader del punto vendita Leroy Merlin Italia di Ancona.

“La Caritas Diocesana e l'Associazione SS. Annunziata OdV accolgono con infinito piacere il progetto Emporio fai da noi di Leroy Merlin all'interno della rete degli Empori della Solidarietà presenti in diocesi ad Ancona, Falconara e Osimo. Ci sembra infatti che questo progetto consenta di raggiungere un duplice risultato, unendo alla vicinanza e al sostegno delle persone più fragili una forte dimensione educativa che valorizza la dignità dei beneficiari”, spiega Simone Breccia, Direttore della Caritas Diocesana di Ancona-Osimo.

