Lei cade dale letto, lui accusa un malore: coppia di anziani soccorsa in casa

ANCONA - Lei scende dal letto ma scivola in terra il marito invece alla vista di quello che era accaduto accusa un improvviso malore. San Valentino davvero triste per una coppia di anziani quasi ottantenni residente dalle parti di via Manzoni. Nonostante la paura per quello che era accaduto, l'uomo è riuscito ad allertare la centrale operativa del 118. Sul posto oltre all'automedica è intervenuto un mezzo della Croce Gialla di Ancona. I sanitari appena giunti all'interno dell'appartamento si sono presi cura della donna che lamentava una serie di dolori nella zona del bacino. Ad assistere all'intera scena il marito che ad un certo punto non ha retto all'emozione ed ha accusato un lieve malore. A questo punto in via Manzoni è stato necessario l'intervento di una seconda ambulanza. L'uomo è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale geriatrico in via della Montagnola. Per la moglie invece è scattato il trasferimento all'ospedale di Torrette.