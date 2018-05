Le elezioni comunali in redazione: i candidati di Ancona a confronto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - I quattro candidati a sindaco di Ancona in redazione al Corriere Adriatico. Uno dopo l’altro - Stefano Tombolini, Francesco Rubini, Daniela Diomedi e Valeria Mancinelli, in stretto ordine di apparizione sulla scheda elettorale - sono stati ospiti in via Berti dove si sono sottoposti alle domande della redazione. Diciotto dossier aperti, su politica, amministrazione, visioni e strategie.Da oggi a domenica, sul quotidiano in edizione Digital e in edicola, tre domande al giorno: i temi legati al futuro di Ancona e le risposte dei candidati sindaco. Per aiutare i cittadini a scegliere con più consapevolezza.LA PRIMA DOMANDA: PERCHE' VOTARLA?Guarda le risposte