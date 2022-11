ANCONA Ieri la rimozione dalle aule del materiale non riutilizzabile, oggi l’intervento della ditta di pulizie, il trasloco e, si spera, anche l’allestimento degli spazi. È corsa contro il tempo alla Tommaseo per riuscire ad accogliere già domani i 250 alunni della Podesti, costretti ad abbandonare la propria scuola a causa dei danni riportati durante il terremoto.

Lo sforzo

«Stiamo lavorando giorno e notte per far sì che tutti i bambini rimasti senza scuola possano tornare sui banchi – dice l’assessore alle Manutenzioni, Stefano Foresi -. Alla Falcone, che ospiterà i 140 alunni del Pinocchio, è praticamente tutto pronto. Alla Tommaseo ci stiamo mettendo un po’ di più perché c’erano alcune cose da spostare». Tra queste banchi, sedie e armadietti rotti che appartenevano alla De Amicis (in corso di riqualificazione) che sono stati portati via da Anconambiente e un discreto quantitativo di materiale didattico, che verrà conservato nei magazzini comunali.

«Ma abbiamo trovato anche tante cose che possono essere riutilizzate – fa sapere la dirigente dell’istituto comprensivo Novelli Natalucci, Lucia Cipolla -. Di fatto per sei classi non ci sarà bisogno di portare materiale dalla Podesti». In totale saranno 12 le aule messe a disposizione, in pratica tutto il secondo e terzo piano, che saranno completamente indipendenti e avranno anche due spazi dedicati ad alunni con bisogni educativi speciali. «Il secondo piano, che negli scorsi anni ha ospitato alcune classi della De Amicis, è già pronto, con tanto di lavagna multimediale e connessione internet – spiega la dirigente -. Il terzo lo stiamo svuotando». Intanto, il Comune ha già predisposto, insieme a Conerobus, quattro navette più un bus Pollicino riservato ai ragazzi disabili, che la mattina preleveranno gli alunni della Podesti davanti all’ex Enel di via Giordano Bruno, per poi lasciarli in piazza Kennedy. Qui i ragazzi troveranno ad attenderli due ausiliari di M&P che li accompagneranno fin davanti alla Tommaseo. Gli alunni della media del Pinocchio dovranno invece trovarsi al parcheggio del cimitero, dove saranno raggiunti dalle navette che li lasceranno in piazza Salvo D’Acquisto.

La dad

«Nella sfortuna siamo stati fortunati, perché è stata subito trovata una soluzione valida – dice la fiduciaria del plesso della Madonnetta, Elena Astesiano -. In più i ragazzi hanno perso appena tre giorni di lezione, in quanto lunedì erano già in dad, per la quale eravamo rodati dai tempi del lockdown». E infatti, a parte qualche mormorio iniziale, i genitori hanno finito per accettare di buon grado la situazione senza lamentarsi troppo. «La cosa fondamentale era che i nostri figli tornassero a scuola in sicurezza – dice Silvia Ferri, madre di una bambina che frequenta la II D -. Questo ci è stato garantito e ne siamo felici. Tre giorni di dad non sono stati un gran disagio e con l’attivazione della navetta la distanza non credo sia un problema».

I malumori

Malumori comprensibili, invece, si registrato tra i genitori degli alunni della Podesti. «Innanzitutto mi chiedo se dopo i precedenti terremoti siano stati fatti controlli adeguati sulla scuola, visto che adesso si parla di abbatterla – osserva Giulia Egidi, madre di una bambina che frequenta la seconda media - e se ciò abbia comportato dei rischi per i nostri figli». Egidi lamenta inoltre il fatto che non sia stata attivata la dad. «Non la amo, ma questi giorni mia figlia è rimasta a casa senza far niente. Per di più sola, visto che io e mio marito eravamo al lavoro e i fratelli a scuola». E non piace nemmeno la sistemazione alla Tommaseo: «Non è agevole da raggiungere in macchina e chi arriva con la navetta deve farsi un lungo tratto a piedi».