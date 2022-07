ANCONA - Attesi ormai da anni (uno dei primi cronoprogrammi fissava il taglio del nastro nel 2019) i lavori per la nuova passerella pedonale davanti all’ospedale di Torrette partono proprio nel periodo più caldo di via Conca, la strada urbana che collega il porto con la variante alla statale Adriatica. Il restringimento della carreggiata, necessario per realizzare le torri del cavalcavia che collegherà l’ospedale regionale al parcheggio di via Metauro, già ieri nei primi due giorni di lavori ha provocato rallentamenti e code, per l’imbuto che si viene a creare nel punto di innesto con la corsia in uscita dall’ospedale.

APPROFONDIMENTI IL DEGRADO Ancona, corso Garibaldi "passeggiata della vergogna", i commercianti: «Sciatteria disarmante»

Niente di grave, solo qualche minuto di attesa, ma il problema potrebbe accentuarsi nei giorni più intensi dell’esodo e controesodo estivo, quando al porto di Ancona - tra arrivi e partenze - transitano anche 30mila passeggeri in un weekend.

Via Conca, la strada che scorre davanti alla cittadella sanitaria, è proprio sulla direttrice tra il porto di Ancona e l’innesto di Torrette della variante alla statale 16. Nell’ultimo anno pieno dell’era pre Covid - prima che i traffici risentissero dell’emergenza sanitaria - erano transitati su quella strada 147.650 tra tir e trailer e 1.151.266 passeggeri a bordo di auto e pullman turistici.

Adesso si sta tornando su quei livelli di traffici e il cantiere di via Conca potrebbe creare rallentamenti. D’altra parte il ponte pedonale - che costerà 675 mila euro divisi tra Comune e Regione - serve proprio per evitare i rischi di un attraverso pedonale a raso che, nonostante il semaforo, propone una difficile convivenza tra pedoni e traffico. Meglio un cavalcavia pedonale, su un altezza di 5,20 metri, che scavalca la strada, in attesa che il bypass dal porto, tra 4 o 5 anni, risolva il problema alla radice,

L’ordinanza del Comune sulla viabilità in via Conca, al momento, è prevista fino al 31 luglio. Resterà chiusa la corsia di destra in direzione porto, nel tratto tra l’uscita dei veicoli dall’ospedale e il semaforo. Disposta anche la rimozione del guardrail all’altezza della fermata del bus, che sarà sostituito con un cancello per consentire l’uscita dei mezzi del cantiere. Durante i lavori viene spostata la fermata di bus, collocata ora tra l’attraversamento pedonale e il nuovo varco carrabile al servizio del cantiere.