PalaRossini, le facciate perdono pezzi: restyling aspettando tornei e concerti

ANCONA - L’urgenza di completare i lavori di restyling prima di fine maggio purtroppo non c’è più, perché l’emergenza sanitaria ha fatto saltare il quadrangolare fra nazionali maschili di volley previsto dal 29 al 31 per la Nations League. Se tutto va come previsto, gli azzurri di Blengini torneranno ad Ancona in autunno e allora il PalaRossini dovrà essere pronto, senza considerare che appena l’epidemia darà tregua il palazzone accanto allo stadio Del Conero riprenderà ad ospitare allenamenti, eventi sportivi e concerti.

Per questo nei giorni scorsi la giunta Mancinelli ha approvato il progetto di adeguamento, per una spesa di 150mila euro, che prevede la realizzazione dei lavori di ripristino strutturale del cemento armato delle facciate e di sostituzione dell’impianto di illuminazione a led all’interno dell’impianto, che i sopralluoghi della Fipav avevano giudicato inadatto per la copertura televisiva del torneo internazionale di pallavolo con Italia, Canada, Iran e Bulgaria.

Così l’impianto sportivo di via Cameranense, intitolato all’olimpionico Liano Rossini e ribattezzato PalaPrometeo per ragioni di sponsor, sarà sottoposto a lifting, secondo un progetto redatto dall’ingegnere del Comune Vincenzo Moretti. Del resto già in occasione del sopralluogo della Commissione Provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, che aveva rilasciato il parere favorevole all’agibilità nel gennaio 2019, era stata segnalata la necessità di restaurare il palasport di proprietà comunale realizzato 28 anni fa, usato anche come centro per la Protezione civile.

In particolare i tecnici evidenziavano la necessità di un intervento di manutenzione delle facciate in cemento armato facciavista a causa della caduta di alcune parti del copriferro causate dall’ossidazione dei ferri di armatura e dell’espulsione della parte di calcestruzzo corticale conseguente al rigonfiamento degli stessi, un fenomeno «che si presenta in modo abbastanza diffuso in tutto il palazzetto».

Vista l’altezza delle facciate e l’assenza di aggetti e cornicioni, «tale eventualità potrebbe provocare in modo accidentale seri danni a utenti e frequentatori dell’impianto sportivo». Oltre alla sala principale, capace di accogliere 7.500 spettatori, il PalaRossini ospita infatti due altre palestre, una polivalente e una per la ginnastica artistica, una palestra più piccola per le arti marziali, gli uffici del comitato regionale Coni, un ristorante e un auditorium. L’intervento di manutenzione, che sarà finanziato dal Comune con l’accensione di un mutuo, prevede anzitutto il ripristino del calcestruzzo degradato con il trattamento dei ferri di armatura in profondità e il rinforzo delle parti di calcestruzzo deteriorate con malte fibrorinforzate, oltre alla rasatura e tinteggiatura finale.

I proiettori dell’impianto di illuminazione interna a ioduri metallici saranno sostituiti con nuovi proiettori a led per garantire sia il livello di illuminazione necessario alle dirette televisive, sia un notevole risparmio energetico. Il restyling riguarderà anche la pavimentazione del lastrico solare, in masselli autobloccanti, che viene utilizzato come parcheggio per le auto. Per lo scorrimento di alcuni masselli ci sono state infiltrazioni e dunque andranno sostituite le guaine di impermeabilizzazione.

Già lo scorso anno l’amministrazione comunale aveva appaltato lavori per l’ottimizzazione degli impianti di riscaldamento e per la manutenzione dell’illuminazione esterna.

