ANCONA - In piazza XXIV Maggio salta la pavimentazione fatta da un paio di mesi. Dopo tanta attesa e lavori che sembravano non dovessero finire mai il camminatoio antistante la sede del Comune a distanza di qualche settimana ha iniziato ad evidenziare una serie di problemi legati agli inserti in marmo.

Il rivestimento è andato in pezzi anche per il fatto che in quel tratto di strada in ogni ora del giorno passano centinaia di auto, oltre ai mezzi pesanti. Alcuni automobilisti avevano segnalato dei danni alle gomme, altri ancora ci avevano rimesso dei cerchi in lega, questione che ha spinto il Comune di Ancona a richiamare la ditta. Ieri mattina sono iniziati i lavori che, peraltro, hanno creato non pochi problemi sia alla viabilità ma anche a tutte quelle persone che si sono trovate a transitare in piazza XXIV Maggio, croceristi compresi. Il taglio del marmo infatti ha generato a più riprese una polvere piuttosto fastidiosa.

A distanza di meno di un mese dalla fine dei lavori, sono iniziati i primi problemi strutturali, cosa peraltro che era stata messa in evidenza durante l’avvio del cantiere quando ci si è resi conto che i bordi esterni dell’attraversamento pedonale erano stati realizzati in marmo bianco. Una scelta ottima, esteticamente molto valida, forse più indicata per una zona destinata ad essere un’isola pedonale e non certo in una delle strade più trafficate della città.