Lavori di manutenzione, stanotte chiusa la stazione di Ancona sud. Ecco gli orari nel dettaglio

ANCONA - Promemoria per gli automobilisti: sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di stazione, previsti in orario notturno, dalle 23 di questa sera, mercoledì 16, alle 2 di giovedì 17 dicembre, sarà chiusa la stazione di Ancona sud, in entrata verso Bologna e Pescara/Bari e in uscita per chi proviene da Bari/Pescara e da Bologna. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Loreto o di Ancona nord.

