Lavori notturni nella galleria Risorgimento: domani sarà rifatta la segnaletica orizzontale

ANCONA - Lavori notturni nella galleria Risorgimento per poter rifare la segnaletica orizzontale. «L’amministrazione comunale provvederà attraverso l’ufficio Traffico al rifacimento della segnaletica orizzontale all’interno della galleria del Risorgimento - si legge in una nota del Comune - I lavori si svolgeranno durante la notte tra lunedì e martedì. Pertanto al fine di consentire la regolare esecuzione delle opere dalle ore 22 del giorno 16 luglio fino alle 6 del 17 luglio verranno dotati i seguenti provvedimenti per la Galleria Risorgimento: istituzione del senso unico di marcia secondo lo stato di avanzamento dei lavori, nella prima fase da Largo Bevilacqua a Piazzale della Libertà nella seconda fase da Piazzale della Libertà a Largo Bevilacqua. Il traffico veicolare, compresi i mezzi pubblici, verrà dirottato su percorsi alternativi».