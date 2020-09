Ancona, lavori alla galleria della Montagnola: resterà chiusa di notte fino a gennaio

ANCONA - L'Anas annuncia l'avvio dei lavori nella galleria Montagnola sulla statale Adriatica, che ne comporteranno la chiusura notturna fino a gennaio.

A partire da lunedì prossimo, 7 settembre, saranno avviati da parte di Anas (Gruppo FS Italiane) i lavori di manutenzione programmata per il risanamento del calcestruzzo all’interno della galleria “Montagnola”, sulla strada statale 16 Adriatica ad Ancona.

Al fine di contenere i disagi al traffico, i lavori si svolgeranno esclusivamente in orario notturno dalle 21:00 alle 6:00 del giorno successivo, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi. Durante le lavorazioni la statale sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Torrette/Taglio di Ancona e Candia/Pinocchio. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Il completamento è previsto entro la prima metà di gennaio 2021.

