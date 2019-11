Lascia l'arrosto sul fuoco e si addormenta: il fumo spaventa i residenti della palazzina

ANCONA - Paura ieri sera in Via Musone ove, da una palazzina, alcuni passanti notavano del fumo uscire da una finestra e chiamavano il 113. Unitamente ad una squadra dei vigili del fuoco, gli agenti delle Volanti accedevano all'interno dell'appartamento appurando che l'uomo che vi abitava, un romeno di 39 anni, dopo aver lasciato sul fuoco della cucina l'arrosto, si addormentava mandando letteralmente in fumo la cena. Nessun danno a cose e/o persone veniva comunque rilevato.

