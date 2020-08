Lascia la fidanzata in albergo e sparisce. Lo ritrovano all'alba in stato confusionale per strada

ANCONA - Girava alle prime luci dell’alba per le via di Pietralacroce ad Ancona in evidente stato confusionale. Il comportamento dell’uomo non è di certo non è sfuggita ad una pattuglia dei Carabinieri che si trovava sul posto in quanto impegnata nel controllo del territorio. Sul posto è poi intervenuto anche un mezzo della Croce Gialla di Ancona. Residente dalle parti di Parma, il 74 enne in evidente stato confusionale ha riferito di essere arrivato ad Ancona da qualche giorno assieme alla fidanzata di cui non ricordava il nome ma che ha lasciato a dormire in albergo dalle parti della stazione. L’uomo per accertamenti sanitari ma sopratutto per lo stato confusionale è stato accompagnato dai volontari della Croce Gialla di Ancona al pronto soccorso di Torrette. © RIPRODUZIONE RISERVATA