Lascia un biglietto d'addio, i familiari a Monza ne denunciano la fuga: uomo con più di 80 anni ritrovato alla stazione di Ancona

ANCONA - Tanta apprensione poi il sollievo. Un uomo con più di 80 anni la cui scomparsa era stata denunciata dai familiari ai carabinieri della provincia di Monza-Brianza, è stato rintracciato dopo poche ore dagli agenti della Polizia ferroviaria nell'atrio della stazione di Ancona, nell'area della biglietteria. L'anziano aveva lasciato un biglietto scritto a mano in cui annunciava l'intenzione di farla finita, ritrovato dal genero sul sedile dell'automobile dell'uomo che si era allontanato da casa. I poliziotti hanno notato l'ultraottantenne e hanno deciso di approfondire il controllo, scoprendo che su di lui c'era una denuncia di scomparsa. Avvertiti al telefono dagli agenti, i familiari si sono subito messi in macchina per raggiungere il capoluogo marchigiano e riabbracciare il congiunto, assistito nel frattempo dal personale della Polfer.

APPROFONDIMENTI CIVITANOVA Acquista online 390 grammi di marijuana, pagando con bitcoin: 21enne...

© RIPRODUZIONE RISERVATA