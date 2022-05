Tornano le emozioni della Lanterna rossa ma addio alla panchina degli innamorati. Da oggi riaperto l’accesso al molo nord

ANCONA - Riapre oggi l’accesso al molo nord e alla Lanterna rossa al Porto antico, uno dei luoghi più amati della città da dove è possibile ammirare l’orizzonte del mare e uno spettacolare tramonto. Ma non tutto sarà come prima della pandemia. Per conciliare «le esigenze lavorative e di sicurezza del porto - come ricordato dal presidente dell’Autorità portuale Vincenzo Garofalo - con il desiderio della cittadinanza di fruire di questo punto panoramico» sono state riposizionate le balaustre che si trovano alla sommità del muro paraonde del vecchio molo nord.

E per questo da oggi non sarà più possibile arrivare fino al basamento della Lanterna rossa, un’area dove è stata anche rimossa la cosiddetta “panchina degli innamorati”. Per motivi di sicurezza si dovrà quindi restare a circa 40 metri di distanza dal faro. Dopo i lavori di adeguamento effettuati a cura dell’Ap, da oggi sarà possibile tornare ad ammirare lo skyline da questa suggestiva area. «Ringraziamo – afferma l’assessore al Porto, Ida Simonella - il presidente Ap Garofalo e il comandante della Capitaneria De Carolis, che hanno risposto alle numerose sollecitazioni della città, di cui come Comune ci siamo resi portavoce, perché la Lanterna fosse riaperta». L’accesso era stato sbarrato a ottobre 2020 con un’ordinanza per via dell’emergenza Covid. Terminato lo stato d’emergenza Authority, Capitaneria e Comune hanno individuato «le corrette modalità di fruizione dell’area, che possano conciliare il legittimo desiderio di cittadini e turisti di fruire di un luogo così suggestivo, con le esigenze lavorative e di sicurezza, in uno scalo che vede al suo interno l’aumento dei traffici e, quindi, anche l’accesso di navi di maggiori dimensioni» si legge in una nota.



Gli spazi

«In questo periodo – aggiunge Simonella - alle restrizioni della pandemia si sono sommati rilievi ed evidenze legati alla sicurezza. Per continuare a fruire di quello spazio e consentire il passaggio a tutti coloro che amano emozionarsi su quel molo, è stato predisposto un sistema con balaustre di protezione, che non solo dovranno garantire la sicurezza, ma sono lì anche per ricordare a tutti noi che quello è un luogo di lavoro e quindi è necessario accedervi rispettando le norme e le regole vigenti negli spazi portuali».



