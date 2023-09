Ancona, lancia i vestiti del compagno dal finestra tra urla e insulti: furibonda lite sedata dalla Polizia

ANCONA- Un litigio furibondo avvenuto tra una coppia, all'altezza di via Angelini ad Ancona, sedato solamente dall'intervento di una volante della Polizia allertata dai vicini.

Le urla

Intorno alle 00.30 di ieri (10 settembre) all'interno dell'abitazione sono iniziate a volare parole grosse tra i due poi sfociate in urla e insulti con tanto di intervento della vicina. Visto che l'uomo non voleva abbandonare la casa, di proprietà della donna, questa ha deciso di lanciare i suoi vestiti dal pianerottolo sulla strada. In quel frangente gli agenti hanno preso il controllo della situazione identificando i litiganti.