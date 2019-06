Lancia bottiglie dalla finestra e scaglia lo stendino contro i poliziotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - tirava di tutto dal terrazzo e quando sono arrivati gli agenti gli ha scagliato contro uno stendino. Verso l’una di notte, gli agenti erano chiamati ad intervenire in via Monte Marino, dove una donna, italiana, gridava e lanciava dalla finestra bottiglie ed altri oggetti di casa. I poliziotti, dopo aver schivato il lancio di uno stendipanni che gli arrivava dal balcone, sono riusciti a entrare in casa e mettere al sicuro la donna, affidandola alle cure del personale sanitario intervenuto.