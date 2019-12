Ancona, lancia l'acqua all'ex che festeggia nel locale con la nuova fiamma, lui reagisce e la prende a calci

ANCONA - Ieri, poco dopo la mezzanotte, gli agenti delle Volanti della Questura sono intervenuti a Brecce Bianche dopo la richiesta d’aiuto di una donna che diceva di essere stata spintonata dall’ex e cacciata da un locale.

Gli agenti, arrivati sul posto, hanno appreso che la 36enne anconetana, poco prima, era entrata nel locale dove era in corso la festa di compleanno della sua rivale in amore e, una volta entrata, aveva svuotato una bottiglietta d’acqua contro il suo ex che stava festeggiando con la nuova fidanzata. Lui l’ha allontanata spingendola fuori dal locale colpendola anche con dei calci. La giovane, che ha riportato solo una lieve contusione, si è allontanata dal posto per raggiungere un altro locale dove ha atteso l’arrivo della Polizia.

