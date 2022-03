«La lampada solare mi ha ustionato il viso». Ma non era vero e adesso rischia di finire a processo

ANCONA - «Mi sono ustionato con la vostra lampada solare, sono persino finito al pronto soccorso. Ora voglio un risarcimento». È il tenore dell’accusa rivolta da un anconetano di 55 anni alla titolare di un centro estetico di Loreto a cui l’uomo si era rivolto nel dicembre del 2017 per abbronzarsi il viso. Peccato – dice la procura – che quel trattamento estetico risulta essere inesistente: il 55enne avrebbe pagato in anticipo la lampada, ma non avrebbe mai usufruito del trattamento, inventandosi di sana pianta l’ustione. Ed è per questo che ora, a quattro anni e mezzo di distanza dai fatti, l’anconetano rischia di finire a processo con l’accusa di calunnia e tentata truffa.



Il fascicolo è approdato ieri alla fase dell’udienza preliminare. Il gup Francesca De Palma ha dovuto rinviare al procedimento al 19 maggio per un difetto di notifica. Era pronta a costituirsi parte civile, tramite l’avvocato Anna Maria Ragaini, la titolare del centro estetico che, pochi giorni dopo il mancato trattamento, si era vista arrivare con somma sorpresa la denuncia del cliente, assistito per questo caso dal legale Federica Guarrella. La denuncia nei confronti dell’imprenditrice era stata sporta per lesioni personali colpose e, nel frattempo, è stata archiviata dal giudice, non essendoci i presupposti per portare avanti le accuse.



Questa la storia finita in tribunale: il 55enne si era presentato al centro estetico di Loreto per una lampada facciale. Tutti i dispositivi però erano occupati, dunque la titolare aveva detto al cliente di ripassare in un momento successivo. Prima di andarsene, l’uomo aveva comunque pagato in anticipo il servizio. A questo punto le versioni divergono: la titolare del centro sostiene che il cliente non si sia mai fatto più vivo; quest’ultimo di aver essersi sottoposto al trattamento ed essersi ustionato al volto, con tanto di corsa al pronto soccorso di Recanati. Alla parte offesa era prima arrivata la notifica della denuncia per lesioni, poi una raccomandata dove si richiedeva un risarcimento a causa dell’incidente dovuto – sosteneva il 55enne – a un malfunzionamento del macchinario per le lampade al viso.

